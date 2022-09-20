Мобілізація та воєнний час: Росія внесла зміни до Кримінального кодексу

РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу

У Росії зараз військовий стан не запроваджений і мобілізація не оголошена, однак таку можливість обговорюють останні місяці

Росія запроваджує кримінальну відповідальність за добровільну здачу в полон і невиконання наказу. Крім цього, Держдума схвалила поправку про внесення до Кримінального кодексу понять «мобілізація» і «воєнний час». Закон ухвалено відразу у другому та третьому читання. Про це повідомляють росЗМІ.

Таким чином, РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу:

від трьох до 10 років позбавлення волі за добровільну здачу в полон (стаття 352.1 КК РФ);

до 15 років ув'язнення за мародерство (ст. 356.1);

до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період від двох до 10 діб (стаття 337 КК РФ);

до 7 років позбавлення волі за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період від 10 до одного місяця;

від 5 до 10 років колонії за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період понад місяць;

від двох до трьох років позбавлення волі за невиконання підлеглим наказу начальника, відданого в установленому порядку, у період воєнного стану.

Зазначимо, що в Росії зараз військовий стан не введений і мобілізація не оголошена. Однак таку можливість обговорюють останні місяці.

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе.