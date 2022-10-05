П'ять хороших новини 5 жовтня, які наближають перемогу

ЗСУ сьогодні дали прочухана рашистам на Луганщині та Херсонщині

Сьогодні, у середу, 5 жовтня триває 224 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня відбулися події, які свідчать: попри весь чорний відчай війни, українці стали ще на кілька кроків ближчими до перемоги. Адже наші захисники завдали значних втрат окупантам на півдні та сході, режим кремлівського жиктатора Володимира Путіна хитається, а світова спільнота запроваджує додаткові санкції проти країни-терористки. Детальніше про перемоги дня – у добірці «Главкома».

Рашистам під вогнем ЗСУ ведеться несолодко

В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

На тимчасово окупованій території Луганської області, через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів, противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією там перебуває до 200 поранених військовослужбовців.

Крім того, військові Збройних сил України активно наступають на півдні та сході країни. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію у Донецькій області. Свіжу карту бойових дій оприлюднило Міноборони Великої Британії.

Стабільність режиму Путіна під загрозою

Оголошення російського президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію має більш значний короткостроковий вплив на внутрішній контекст Росії, ніж на війну в Україні, взаємодіючи з невдачами Росії на полі бою, загострюючи розломи в інформаційному просторі, які заплутують і підривають наративи Путіна. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Суперечки навколо погано проведеної часткової мобілізації в поєднанні зі значними поразками росіян у Харківській області та навколо Лимана посилили внутрішню боротьбу між пропутінськими російськими націоналістичними фракціями. Тож Путін втрачає підтримку.

Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ

Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії у відповідь на анексію українських територій. Остаточний варіант буде готовий до завтрашнього ранку.

Очікується, що в новий пакет санкцій увійдуть обмеження проти російської сталеливарної промисловості й технологій, які використовуються російською армією, а також проти посібників російського диктатора Володимира Путіна. Нові санкції також заборонять громадянам ЄС обіймати керівні посади на російських держпідприємствах.

За інформацією джерел видання, рішення про фактичну ціну чи майбутній діапазон обмеження цін на нафту поки немає.

Почалася деокупація Луганщини

Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії.

У командуванні армією РФ скоро полетять голови, а це знак, що війна явно йде не за планом Кремля

Кремлівський диктатор Володимир Путін сьогодні, 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

До слова, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін прогнозує, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки. Мовляв, про це свідчить те, що на російських пропагандистських каналах почалося масове обговорення проблем у армії загарбників. Найімовірніше, головним винуватцем буде визнано міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Нагадаємо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.