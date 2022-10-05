Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток

Путін може використати Шойгу для того, щоб перекласти на нього відповідальність за провал війни в Україні

Терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін прогнозує, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки. Мовляв, про це свідчить те, що на російських пропагандистських каналах почалося масове обговорення проблем у армії загарбників.

«Це означає – когось «зноситимуть». І когось великого. Найімовірніше, головним винуватцем наших блискучих перегрупувань буде нарешті визнано Фанерного (прізвисько міністра оборони РФ Сергія Шойгу – «фанерний маршал» – ред.). Нічим іншим я таке «раптове прозріння» патентованих брехунів з ТБ пояснити не можу. А ось кого приведуть йому на зміну – поки що не відомо», – вважає терорист Гіркін.

На думку Гіркіна, спадкоємцем Шойгу стане «чисто технічна фігура».

«Саме міноборони РФ та його очільник зробили неоціненно-величезний внесок у те, що ми стоїмо зараз на порозі військово-політичної катастрофи», – бідкається терорист.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін сьогодні, 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

До слова, британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.

Нагадаємо, приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії, ще у травні. До слова, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.