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Розпочалась деокупація Луганщини – Гайдай (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розпочалась деокупація Луганщини – Гайдай (відео)
Про звільнення яких саме населених пунктів йдеться, Гайдай не уточнив
фото з відкритих джерел

Місцева влада закликала жителів області не поспішати відразу повертатися до своїх домівок

Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Деокупація Луганської області розпочалась, декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже ЗСУ піднімають український прапор, рухаємося далі», – сказав Гайдай.

Про які саме населені пункти йдеться, він не уточнив.

Крім того, голова ОВА закликав жителів області не поспішати відразу повертатися до своїх домівок, «це може бути небезпечно, треба спочатку провести розмінування територій».

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: деокупація ворог Луганщина розмінування Сергій Гайдай прапор

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