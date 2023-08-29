П’ятеро загиблих на Донеччині та 25 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах

Ворог за добу здійснив 91 обстріл Запорізької області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів (45 вибухів). Ворог із артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зокрема, зафіксовано ворожі обстріли у напрямку села Камінь Новгород-Сіверської громади, села Клюси Сновської громади (тут зруйновано житловий будинок), сіл Леонівка, Блешня, Карповичі Семенівської громади. Увечері 28 серпня на лісовій дорозі у Добрянській громаді (Чернігівський район) авто наїхало на вибуховий пристрій, дві людини загинуло, травмовані дві дитини.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Ворожбянська, Білопільська, Шалигинська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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Великописарівська громада: внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє цивільних мешканців. Дніпропетровщина: вчора вдень російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома. Пошкоджена адмінбудівля, там виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Понівечені п'ять автомобілів. Вночі агресор обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Один зі снарядів впав на територію приватного домоволодіння. Пошкодив дах будинку та деформував газогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Запорізька область

Під ударом – 30 населених пунктів, ворог здійснив 91 обстріл по області. Рашисти атакували з БПЛА Чарівне, Малинівку й Левадне, здійснили чотири РСЗВ-обстріли по Залізничному, Ольгівському, Темирівці та Полтавці, під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка. За минулу добу окупанти завдали 83 артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл. Інформація про постраждалих не надходила, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди; зафіксовано 49 повідомлень про руйнування. Дані уточнюються.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено багатоквартирний будинок, лінію електропередач та газову трубу. Постраждалих немає. Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Зибіне, Охримівка Чугуївського району, Вільхуватка Куп'янського району та Ветеринарне Харківського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове. В с. Явірське Ізюмського району на території підприємства на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор на дистанційному керуванні. Луганщина: противник посилює авіаційний та артилерійський вплив, обстрілюючи наші населені пункти. Учора вдарили з повітря по Новоєгорівці, Твердохлібовому, Білогорівці. З реактивної та ствольної артилерії – по Невському. За добу ворог здійснив 149 обстрілів (548 снаряд).

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Донеччина

Минулої доби – під вогнем 12 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Богоявленка, с.Дорожнє, с.Новоукраїнка, Дружківка. Пошкоджено 27 житлових будинків (з них п’ять – багатоквартирних), будівлю шахти, дошкільний заклад, залізнична станція, два вантажні автомобілі, два цивільні автомобілі, гараж. На Донеччині за добу – п'ятеро загиблих, четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень ворог завдавав удару реактивною системою залпового вогню «Град» по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл (275 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (18 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі. Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів.

Вчора зранку росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка; стан – тяжкий. Всього за добу одна людина загинула, четверо дістали поранення.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.