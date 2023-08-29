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Білорусь проведе низку навчань. ЗСУ заявили про можливі провокації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь проведе низку навчань. ЗСУ заявили про можливі провокації
Росія повністю вивела підрозділи своїх наземних військ з Білорусі
фото ілюстративне

Росія може використати навчання в Білорусі у власних цілях

У вересні на території Білорусі проходитиме низка спільних навчань Організації договору спільної безпеки. Росія може використати це для легітимізації нарощування військової присутності на території цієї держави. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв зазначив, що не виключається пошук державою-агресоркою нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку, зокрема, провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні.

Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована, підстав для різких змін ситуації немає. Росія повністю вивела підрозділи своїх наземних військ з Білорусі, вони перебувають у резерві, частини якого ведуть наступ на напрямку Куп'янськ – Лиман.

При цьому у вересні у Білорусі заплановано кілька спільних навчань ОДКБ, які Росія може використати у власних цілях.

«У вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ («Ешелон», «Поиск», «Взаимодействие»), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається», – наголосив Наєв.

Командувач ЗСУ також додав, що наразі ознак формування ударних угруповань на північному кордоні України не фіксують. Білоруські війська прикриття та підрозділи прикриття державного кордону зі складу угруповання «Запад» переважно готові до стримування та оборони на власній території.

«Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей», – додав він.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Білорусь росія війна

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