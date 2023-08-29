Генштаб відзвітував про успішний контрнаступ на Запоріжжі

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

Українські захисники мали успіх в напрямку Вербового на Мелітопольському напрямку. Також ЗСУ наступають південніше від Бахмута. Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

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«У напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Тим часом на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Окупанти зі свого боку вели безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Проте рашисти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, переміщують свої підрозділи та війська, активно застосовують резерви.

Окрім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Там зараз тривають важкі бої.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.