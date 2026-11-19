Росія готова негайно зупинити бойові дії, щойно досягне цілей так званої «спеціальної військової операції». Водночас Москва хотіла б домогтися цього мирним шляхом. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За його словами, російська сторона прагне реалізувати поставлені цілі, після чого готова «негайно зупинитися».

«Ми хочемо досягти своїх цілей, і ми віддали б перевагу досягненню цих цілей мирним політико-дипломатичним шляхом. Але якщо це неможливо, то ми продовжимо спеціальну військову операцію», – сказав Пєсков.

Таким чином, у Кремлі знову пов'язали припинення бойових дій із досягненням цілей, які російська влада декларує від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас Пєсков не уточнив, про які саме результати йдеться та за яких конкретних умов Москва вважатиме їх досягнутими.

Російська влада неодноразово заявляла про готовність до переговорів, однак продовжує наполягати на власних вимогах щодо завершення війни.

Варто зазначити, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має погодитися на запропоновані раніше компроміси для завершення війни. За його словами, ці пропозиції обговорювалися ще до російсько-американського саміту в Анкориджі на Алясці. Водночас очільник Кремля заперечив підготовку Росії до війни з Європою у 2030 році. Про це Путін сказав на пресконференції після переговорів із Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном