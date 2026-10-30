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Міноборони РФ підготувало неприємний сюрприз військовим на Новий рік

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони РФ підготувало неприємний сюрприз військовим на Новий рік
Міноборони РФ запропонувало відкласти виплати військовим до січня
фото: ЕРА

Російське військове відомство запропонувало змінити порядок виплат, який залишався незмінним щонайменше 18 років

Міністерство оборони Росії запропонувало перенести виплату грудневого грошового забезпечення військовослужбовцям на січень наступного року. Якщо відповідний наказ ухвалять, частина російських військових уперше щонайменше за 18 років не отримає належних коштів перед новорічними святами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Журналісти звернули увагу на проєкт наказу Міноборони РФ, який передбачає зміну термінів виплати грошового забезпечення. Наразі російські військовослужбовці отримують гроші з 10 до 20 числа кожного місяця за попередній місяць. Однак для грудня діє окреме правило: виплати мають здійснювати до 25 грудня поточного року.

Військове відомство запропонувало скасувати цей виняток. Згідно з проєктом документа, грудневе грошове забезпечення планують виплачувати з 11 до 21 січня наступного року.

Таким чином, військовослужбовці, яких торкнуться зміни, можуть отримати належні їм кошти вже після завершення новорічних свят. Якщо наказ затвердять, новий порядок може запрацювати ще наприкінці 2026 року.

Як з'ясували журналісти, російські військові отримували грудневе грошове забезпечення до завершення календарного року щонайменше з 2008 року. Саме до цього періоду виданню вдалося документально простежити відповідну практику.

Журналісти припускають, що аналогічний порядок міг діяти ще за часів Радянського Союзу. Водночас підтверджених документальних даних за цей період вони не навели.

Запропоновані зміни передбачають винятки для окремих категорій російських військовослужбовців. Зокрема, перенесення виплат не стосуватиметься учасників так званого об'єднаного угруповання військ, залученого до бойових дій проти України.

Військовослужбовці цього угруповання, відповідно до проєкту наказу, продовжать отримувати грудневе грошове забезпечення за чинним порядком – до Нового року.

Окремі умови також передбачені для контрактників. Згідно з документом, у грудні вони мають отримати премію разом із грошовим забезпеченням.

Водночас остаточного рішення про перенесення виплат поки що немає. Наразі Міноборони РФ лише запропонувало відповідні зміни, які набудуть чинності в разі затвердження наказу.

Примітно, що ініціатива російського військового відомства з'явилася на тлі інших рішень регіональної влади РФ, пов'язаних із відтермінуванням або скороченням фінансової допомоги учасникам війни проти України та їхнім родинам.

Зокрема, раніше стало відомо, що влада Ставропольського краю вирішила передбачити можливість перенесення на 2027 рік виплат сім'ям загиблих російських військових та пораненим учасникам бойових дій.

Зазвичай відповідні кошти мають надходити протягом п'яти робочих днів після схвалення заяви. Однак якщо на рахунку регіонального міністерства праці немає необхідних коштів, місцева влада зможе відкласти виплату.

Крім того, протягом останніх місяців низка російських регіонів суттєво зменшила розміри фінансової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Зокрема, в Ульяновській області такі виплати скоротили у 20 разів, а в Саратовській області – у 10 разів.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області Росії скоротили одноразові виплати громадянам, які укладають контракт на військову службу, з 2,1 млн до 1,8 млн рублів. Місцева влада пояснила рішення труднощами з виконанням регіонального бюджету. Крім того, в Тульській області понад 54 млн рублів, призначених для соціальної підтримки дітей, сиріт, малозабезпечених сімей і пенсіонерів, перенаправили на виплати військовослужбовцям та іншим отримувачам.

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Теги: війна росія окупанти

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