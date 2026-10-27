Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі
фото: ДСНС Києва

Перша хвиля балістики забрала життя людини у столиці

Балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Повітряні сили та Кличка.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по столиці, а згодом повідомили про повторний пуск балістики на Київ. За даними моніторингових каналів, ракети летять із Брянська.

Кличко уточнив: у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами влучання сталося в нежитлові будівлі. Інформації про постраждалих унаслідок нового удару міський голова не навів.

Що відомо про вечірній удар

Уперше за ніч Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.  

Станом на 23:25 Київська міська військова адміністрація повідомляла про 10 постраждалих і одну загиблу людину. За словами Кличка, більшість поранених – студенти з гуртожитку одного з університетів. Дев'ятьох із них госпіталізували.

Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі фото 1

Російські ракети влучили в різних районах столиці:

  • у Деснянському районі біля однієї зі станцій метро палав автомобіль;
  • у цьому ж районі ракета потрапила біля житлового будинку, де, за попередніми даними, могли бути заблоковані люди;
  • у Деснянському районі пошкоджено гуртожиток навчального закладу, у ньому вибито вікна;
  • у Дніпровському районі ракета влучила в будівлю на території нежитлової забудови біля супермаркета;
  • у двох медичних закладах Дніпровського району вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема в реанімаційному відділенні, пацієнти й медперсонал не постраждали.

Під обстріл також потрапила бригада швидкої допомоги, яка їхала на виклик. Парамедик та екстрений медичний технік зазнали поранень, їхній стан не критичний. Автомобіль швидкої допомоги пошкоджено.

Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі фото 2

Що сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по дуже людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта. «Це удар просто по місту, по інфраструктурі», – написав він у Telegram. Президент також попередив про можливість повторних ударів.  

Зеленський закликав партнерів не зволікати з реалізацією політичних домовленостей. За його словами, «штучні затримки ППО для України допомагають терору». Україні, наголосив президент, потрібні інструменти для знищення пускових установок російської балістики.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара закликав представників міністерств оборони п'яти європейських країн передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів для Patriot та IRIS-T, не чекаючи на поставки за контрактами.

Читайте також:

Теги: Київ ракета балістичні ракети Володимир Зеленський студенти Віталій Кличко обстріл росія озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Валдай-2026. Ейфорія від шкури ще не вбитого ведмедя
2 жовтня, 08:13
Активність ведмедів вплинула на проведення змагань на Сахаліні
У Росії спортивні змагання були скасовані через високу активність ведмедів
29 вересня, 09:26
Наслідки російського удару по Києву
Росія знову атакувала Південний міст у Києві
2 жовтня, 17:57
Трамп не уточнив, про який саме тип боєприпасів йдеться, а також не назвав їхню кількість
Трамп назвав причину, чому США не передали Україні потужні боєприпаси
1 жовтня, 14:33
Денис Комарницький та Віталій Кличко. Присутні елементи ШІ
Кияни, за кого ви проголосували? Що показали шість років роботи Київради Спецпроєкт
20 жовтня, 08:00
Над місцем влучання видніється дим після дроної атаки
Дві людини загинули через влучання дрона РФ у магазин на Солом’янці (оновлено)
8 жовтня, 12:27

Події в Україні

Прикрив собою від FPV: українські бійці врятували вісьмох цивільних з Лимана
Прикрив собою від FPV: українські бійці врятували вісьмох цивільних з Лимана
Повітряна тривога у Києві тривала 55 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 55 хвилин
Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі
Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі
Україна і Росія запровадили режим тиші в Олешках
Україна і Росія запровадили режим тиші в Олешках
Окупанти розширили базу для запуску дронів у Криму: що показали знімки
Окупанти розширили базу для запуску дронів у Криму: що показали знімки
Російська атака залишила частину Чернівців без світла
Російська атака залишила частину Чернівців без світла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
154K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
89K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua