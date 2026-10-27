Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі

Перша хвиля балістики забрала життя людини у столиці

Балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Повітряні сили та Кличка.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по столиці, а згодом повідомили про повторний пуск балістики на Київ. За даними моніторингових каналів, ракети летять із Брянська.

Кличко уточнив: у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами влучання сталося в нежитлові будівлі. Інформації про постраждалих унаслідок нового удару міський голова не навів.

Що відомо про вечірній удар

Уперше за ніч Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Станом на 23:25 Київська міська військова адміністрація повідомляла про 10 постраждалих і одну загиблу людину. За словами Кличка, більшість поранених – студенти з гуртожитку одного з університетів. Дев'ятьох із них госпіталізували.

Російські ракети влучили в різних районах столиці:

у Деснянському районі біля однієї зі станцій метро палав автомобіль;

у цьому ж районі ракета потрапила біля житлового будинку, де, за попередніми даними, могли бути заблоковані люди;

у Деснянському районі пошкоджено гуртожиток навчального закладу, у ньому вибито вікна;

у Дніпровському районі ракета влучила в будівлю на території нежитлової забудови біля супермаркета;

у двох медичних закладах Дніпровського району вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема в реанімаційному відділенні, пацієнти й медперсонал не постраждали.

Під обстріл також потрапила бригада швидкої допомоги, яка їхала на виклик. Парамедик та екстрений медичний технік зазнали поранень, їхній стан не критичний. Автомобіль швидкої допомоги пошкоджено.

Що сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по дуже людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта. «Це удар просто по місту, по інфраструктурі», – написав він у Telegram. Президент також попередив про можливість повторних ударів.

Зеленський закликав партнерів не зволікати з реалізацією політичних домовленостей. За його словами, «штучні затримки ППО для України допомагають терору». Україні, наголосив президент, потрібні інструменти для знищення пускових установок російської балістики.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара закликав представників міністерств оборони п'яти європейських країн передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів для Patriot та IRIS-T, не чекаючи на поставки за контрактами.