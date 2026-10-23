«Все добре, мам»: перші слова звільнених воїнів після повернення додому (відео)

Українські захисники телефонують рідним і отримують гостинці, про які ті подбали заздалегідь

Після обміну полоненими звільнені українські воїни телефонують близьким, щоб повідомити, що повернулися на рідну землю. Перші розмови з рідними та емоції захисників зафіксували на відео. Про це пише «Главком» з посиланням на кадри, якими діляться сім'ї військових.

На відео один із воїнів телефонує мамі й заспокоює її словами: «Все добре, мам». Для рідних, які тривалий час чекали на повернення близьких із полону, цей дзвінок – можливість нарешті почути голос найдорожчої людини.

Зворушливі моменти супроводжуються й невеликими, але важливими подарунками. Один зі звільнених захисників тримає в руках яблуко та улюблений шоколадний батончик «Снікерс», який йому передали на прохання батьків.

Такі прості речі після пережитого набувають особливого значення. Перші дзвінки, слова підтримки та смаколики від рідних стають частиною довгоочікуваного повернення додому.

Нагадаємо, 24 серпня Україна в межах спеціального етапу обміну повернула додому 10 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти. Обмін відбувся через територію Білорусі.

До слова, 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених були воїни Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Додому повернулися, зокрема, захисники Маріуполя, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.