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130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026
Ситуація на фронті 15 листопада
фото: 92 окрема штурмова бригада ім. Івана Сірка

Лінія фронту станом на 15 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5837 дронів-камікадзе та здійснив 1824 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 листопада на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 59 окупантів, 21 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну гармату, один засіб РЕБ, 14 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 50 укриттів противника. Пошкоджено 17 одиниць автомобільної техніки, шість гармат, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 141 укриття противника. Знищено або подавлено 217 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ, та здійснили 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два із яких – із застосуванням РСЗВ.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку 

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки та Лиман відбивали на Лиманському напрямку. Триває бій.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку 

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 4

На Костянтинівському напрямку 

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Молочарки, Кіндратівки, Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 5

На Покровському напрямку

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Мирне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. Один бій продовжується.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 6

На Гуляйпільському напрямку 

Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населених пунктів Придорожнє та Єгорівка.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 7

На Оріхівському напрямку

Окупанти безуспішно атакували у бік Павлівки.
130 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 листопада 2026 фото 8
На Придніпровському, Олександрівському, Краматорському та Куп'янському напрямках загарбники штурмових дій не проводили.
Теги: Генштаб війна ЗСУ

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