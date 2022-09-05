Швидкість контрнаступу ЗСУ змінюватиметься з кожним днем – аналітики ISW

Прогрес українських сил змінив риторику російських блогерів

Контрнаступ Збройних сил України помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їх командування та контроль і послабити їхній моральний дух, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики прогнозують, що росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та українські війська.

Також в ISW зазначили, що значний прогрес українських сил змінив риторику російських блогерів, у яких з’явилися більш реалістичні коментарі. А до цього вони дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори про умови Москви щодо припинення війни, але Кремль зберігає свої максималістські цілі щодо «денацифікації» України. Пєсков заявив, що Кремль обговорить з президентом України Володимиром Зеленським, як Україна виконуватиме умови Росії під час мирних переговорів, і зазначив, що Росія виконає всі заявлені цілі «спеціальної військової операції».

«Таким чином, заява Пєскова є повторенням вимог Москви щодо капітуляції України і не дає жодних ознак того, що Москва готова вести серйозні переговори на основі реалістичної оцінки своїх перспектив у війні», – зазначається у звіті ISW.

Ключові висновки ISW за 4 вересня:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська звільнили два населених пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. ISW незалежно підтвердила факт звільнення населеного пункту в Донецькій області та одного з населених пунктів у Херсонській області.

На відео з геолокацією видно, як російські війська стріляють із РСЗВ з позицій на Запорізькій АЕС.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних лініях зв’язку, складах боєприпасів і ключових позиціях, щоб виснажити російські сили та стримати російську бойову міць.

Звільнення українцями Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як міноборони РФ стверджувало, що українські війська продовжують «невдалі спроби» просування.

Повідомляється, що особовий склад 127-го полку Донецької народної республіки (ДНР) 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.

Українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута та на захід від міста Донецьк.

Повідомляється, що російські війська переміщують військові засоби в райони, розташовані вздовж основних наземних шляхів сполучення у тилових районах Запорізької області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.