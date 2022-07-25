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  4. ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи рашистів на Херсонщині
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    Події в Україні

    ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи рашистів на Херсонщині

    ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи рашистів на Херсонщині
    фото ілюстративне

    Рашисти намагаються завезти боєприпаси під виглядом гуманітарки

    Українські військові збільшують свою перевагу над ворогом за рахунок вогневого контролю маршрутами окупантів на Херсонщині. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

    «Ми контролюємо вогневим контролем логістичні маршрути і способи пересування, вони намагаються приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів, це теж стала практика, яку ми знаємо з часів їх дій на Донбасі», – зазначила Гуменюк.

    Зазначається, що рашисти не мають великих потужностей і можливості використовувати контрольовані Збройними силами України шляхи.

    Раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня українським бійцям вдалося пошкодити всі три мости до Херсону, які контролюють окупанти.

    Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

    19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

    Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

    До слова, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи рашистів на Херсонщині