Поблизу Києва працює ППО

На Київщині триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях

У ніч на 20 травня росіяни знову атакують столицю дронами. Поблизу Києва працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Цю ж інформацію підтвердила Київська обласна військова адміністрація. Влада закликає дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

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Зазначимо, на Київщині та ще в низці областей триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників із півночі, ймовірно, типу «Шахед».

Нагадаємо, завершився 450-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.