Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хв
Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хвилин.
«З 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин», - зазначається у повідомленні.
Також у відомстві наголосили, що за останні місяці всі ракети й безпілотники над столицею вдавалося збивати.
«Уже понад два місяці «вартові київського неба» працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі», – зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що російські загарбники не полишили спроб захопити столицю України, але ЗСУ стали сильнішими, ніж рік тому.
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