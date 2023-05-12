Головна Київ Новини
search button user button menu button

Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
фото: glavcom.ua

Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хв

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хвилин.

«З 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин», - зазначається у повідомленні.

Також  у відомстві наголосили, що за останні місяці всі ракети й безпілотники над столицею вдавалося збивати.

«Уже понад два місяці «вартові київського неба» працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі», – зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що російські загарбники не полишили спроб захопити столицю України, але ЗСУ стали сильнішими, ніж рік тому.

Читайте також: Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут
Теги: Віталій Кличко Київ Міноборони війна ракета тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступник Путіна діятиме так само, як і нинішній диктатор РФ
Росія не зміниться. Маємо знищити ворога ще й економічно
3 травня, 14:55
Україні необхідні довгострокові додаткові постачання зброї
Кулеба назвав три умови, які гарантують успіх наступу ЗСУ
13 квiтня, 20:29
Президент України Володимир Зеленський закликав світових партнерів бути ще активнішими у питанні відновлення України у післявоєнний період
Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета – звернення Зеленського (відео)
12 квiтня, 22:58
Нова концепція оборони передбачає, що вздовж кордону з Росією має перебувати більше військ
НАТО змінює концепцію оборони від Росії
17 квiтня, 18:07
Відвідувачі зможуть побачити виставки понівеченого рашистами газового обладнання
У 98 Клієнтських просторах 104.ua відкрилися фотовиставки, присвячені «Року незламності» Новини компаній
18 квiтня, 13:33
До 9 травня Рух «Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику
Путін у Гаазі: Рух «Чесно» презентував у Києві нову марку
9 травня, 11:04
Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України
Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення
2 травня, 21:29
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
1 травня, 15:33
Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
«Енергоатом» вже готується до деокупації Запорізької АЕС: деталі
Сьогодні, 07:56

Новини

Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)
Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)
Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі (фото)
Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі (фото)
ДБР проводить обшук у будівлі Київради
ДБР проводить обшук у будівлі Київради
Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил
Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил
Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджені будинки у Києві (фото)
Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджені будинки у Києві (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
19K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
11K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
9996
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
7873
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5194
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту