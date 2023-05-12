Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни

Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хв

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хвилин.

«З 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин», - зазначається у повідомленні.

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Також у відомстві наголосили, що за останні місяці всі ракети й безпілотники над столицею вдавалося збивати.

«Уже понад два місяці «вартові київського неба» працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі», – зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що російські загарбники не полишили спроб захопити столицю України, але ЗСУ стали сильнішими, ніж рік тому.