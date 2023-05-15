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У Брянській області безпілотник атакував склад військової техніки. Є пошкодження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Брянській області безпілотник атакував склад військової техніки. Є пошкодження
фото ілюстративне

Внаслідок вибуху пошкоджено п'ять одиниць техніки

У прифронтовій Брянській області Російської Федерації безпілотник успішно атакував склад із військовою технікою. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За даними видання, вибуховий пристрій був кинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня.

Внаслідок вибуху пошкоджено п'ять одиниць техніки. Постраждалих, як зазначається, немає.

Раніше повідомлялося, що у Брянській області дрон атакував військомат. Також повідомлялося, що дрон-камікадзе атакував водонапірну вежу у Бєлгородській області. У вежу врізався український дрон на території свинокомплексу. Об'єкт розташований за один кілометр від села В'язове. Як зазначається, ймовірно, безпілотник був запущений із села Попівка Сумської області.

Триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: росія безпілотник Telegram військомат

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