У російській Калузі вибухнув безпілотник (фото, відео)
Біля дороги були знайдено лише частину уламків
У Калузькій області Росії вибухнув безпілотник, його уламки були знайдені біля траси. Про це повідомляє Shot із посиланням на джерело.
«Безпілотник звалився і вибухнув під Калугою. Уламки знайшли біля траси А108 «Московське велике кільце», - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці інциденту працюють екстрені служби.
За даними телеграм-каналу, дрон літакового типу впав у лісі, ймовірно, напередодні ввечері в районі села Тарутине. Біля дороги знайшли лише частину уламків та зламані гілки дерев. Безпосереднє місце падіння зараз шукають.
Нагадаємо, у Курській області знайшли безпілотник із написом «Слава Україні».
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