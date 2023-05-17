У російській Калузі вибухнув безпілотник (фото, відео)

Біля дороги були знайдено лише частину уламків

У Калузькій області Росії вибухнув безпілотник, його уламки були знайдені біля траси. Про це повідомляє Shot із посиланням на джерело.

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«Безпілотник звалився і вибухнув під Калугою. Уламки знайшли біля траси А108 «Московське велике кільце», - йдеться у повідомленні.

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Наразі на місці інциденту працюють екстрені служби.

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За даними телеграм-каналу, дрон літакового типу впав у лісі, ймовірно, напередодні ввечері в районі села Тарутине. Біля дороги знайшли лише частину уламків та зламані гілки дерев. Безпосереднє місце падіння зараз шукають.

Нагадаємо, у Курській області знайшли безпілотник із написом «Слава Україні».