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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 00:41 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека спостерігається в низці східних та північних областей. Моніторингові канали повідомляють про загрози атаки безпілотників із півночі, імовірно, типу «Шахед».

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 00:42 виглядає так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, завершився 450-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

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