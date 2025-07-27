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Поблизу Полтави зафіксували землетрус

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Поблизу Полтави зафіксували землетрус
фото з відкритих джерел

Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9

У неділю, 27 липня, поблизу Полтави було зафіксовано землетрус. Подія сталася о 10:47 в районі населеного пункту Старі Санжари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

За даними центру, магнітуда землетрусу склала 2,9 за шкалою Ріхтера, а його гіпоцентр знаходився на глибині 7,1 км.

За класифікацією, цей землетрус відноситься до невідчутних, а більшість населення, ймовірно, його не відчула. Подібні явища є нечастими, але не унікальними для регіону.

Нагадаємо, тільки з початку 2025 року вже зареєстровано з півдестяка підземних поштовхів. Провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтерв'ю «РБК-Україна» пояснив, чи можуть статися землетруси в Україні через ракетні вибухи, передає «Главком».

Гринь пояснив, що геологічні об'єкти – це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки здатні вивільняти замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила.  

До слова, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України розповів, чому землетруси в центрі України – вже не рідкість. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

Гринь пояснив, що Полтавщина розташована на так званому кристалічному щиті, але це не означає абсолютну стабільність. Територія розбита на мегаблоки з тектонічними розломами, між якими відбуваються незначні зсуви – саме вони і викликають землетруси.

Зазначається, що глибина поштовхів у даному регіоні – до 3-4 км. Такі коливання не становлять небезпеки для населення, однак все частіше фіксуються завдяки сучасному обладнанню.

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Теги: землетрус Полтавщина

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