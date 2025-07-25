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У Полтаві в лікарні під час ендоскопії помер неповнолітній хлопчик

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У Полтаві в лікарні під час ендоскопії помер неповнолітній хлопчик
13-річний хлопець випадково випив оцтову кислоту, яка була у пляшці з-під мінеральної води
фото: з відкритих джерел

Дитина два місяці перебувала в реанімації

В реанімаційному відділенні полтавської дитячої міської лікарні під час візуального обстеження ендоскопом помер 13-річний хлопчик. Про це, як пише «Главком», повідомили в обласній прокуратурі.

У травні, перебуваючи за місцем проживання, малолітній випадково випив оцтову кислоту, яка знаходилася у пляшці з-під мінеральної води. Дитину з хімічними опіками доставили до лікарні, де упродовж двох місяців йому надавали медичну допомогу.

У п'ятницю, 25 липня, під час проведення ендоскопії під загальним наркозом дитині стало погано. Медики здійснювали реанімаційні заходи, але врятувати життя хлопчика не вдалося, йдеться у повідомленні.

З метою з’ясування усіх обставин трагедії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. Під час стоматологічного оперативного втручання у маленького пацієнта з карієсом почав падати тиск. Хлопчика доправили у реанімаційне відділення, але він помер.

Також «Главком» писав про смерть семирічного хлопчика в стоматологічній клініці столиці. Встановлено, що дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік міста. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії.

А на Прикарпатті судитимуть матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вона не звернулася до лікарів, коли її півторарічна дитина захворіла на коронавірус, а згодом померла від ускладнень.

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Теги: Полтавщина лікарня смерть дитина

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