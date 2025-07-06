Офіційно: «шахед» атакував будівлю ТЦК у Кременчуці

Російський дрон під час атаки на ТЦК зачепив житловий будинок

Сьогодні відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання було в Кременчуці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

Внаслідок атаки на ТЦК сталося також влучання ворожого БпЛА у житловий будинок поруч. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.