Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога

З початку повномасштабної війни різкого сплеску кількості землетрусів в Україні немає

Тільки з початку 2025 року вже зареєстровано з півдестяка підземних поштовхів. Провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтерв'ю «РБК-Україна» пояснив, чи можуть статися землетруси в Україні через ракетні вибухи, передає «Главком».

Гринь пояснив, що геологічні об'єкти – це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки здатні вивільняти замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила.

«Прямого зв'язку між вибухами й землетрусами ми не бачимо», – додав він.

Сейсмолог додав, що з початку повномасштабної війни різкого сплеску кількості землетрусів немає. Крім того, в Європі та Україні не відчувається великого зв’язку між землетрусами й кліматом.

«Але зовсім інша ситуація в Антарктиці: там тануть льодовики і, відповідно, їхня маса зменшується», – розповів він.

Від цього послаблюється тиск на поверхню землі. Тому в цьому випадку вже є прямий зв'язок між кліматом і появою нових землетрусів, оскільки їх трапляється більше.

«Такі явища породжують локальні землетруси, які фіксуються і на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Крім Антарктиди, таке явище фіксується у Гренландії, є деякі прояви у скандинавських країнах», – каже науковець.

Раніше доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України розповів, чому землетруси в центрі України – вже не рідкість.