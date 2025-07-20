Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабної війни різкого сплеску кількості землетрусів в Україні немає

Тільки з початку 2025 року вже зареєстровано з півдестяка підземних поштовхів. Провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтерв'ю «РБК-Україна» пояснив, чи можуть статися землетруси в Україні через ракетні вибухи, передає «Главком».

Гринь пояснив, що геологічні об'єкти – це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки здатні вивільняти замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила.  

«Прямого зв'язку між вибухами й землетрусами ми не бачимо», – додав він.

Сейсмолог додав, що з початку повномасштабної війни різкого сплеску кількості землетрусів немає. Крім того, в Європі та Україні не відчувається великого зв’язку між землетрусами й кліматом.  

«Але зовсім інша ситуація в Антарктиці: там тануть льодовики і, відповідно, їхня маса зменшується», – розповів він. 

Від цього послаблюється тиск на поверхню землі. Тому в цьому випадку вже є прямий зв'язок між кліматом і появою нових землетрусів, оскільки їх трапляється більше.  

«Такі явища породжують локальні землетруси, які фіксуються і на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Крім Антарктиди, таке явище фіксується у Гренландії, є деякі прояви у скандинавських країнах», – каже науковець. 

Раніше доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України розповів, чому землетруси в центрі України – вже не рідкість.

Читайте також:

Теги: землетрус стихійні лиха Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
Сьогодні, 11:00
В Ірані стався землетрус магнітудою 5,2
Землетрус магнітудою 5,2 стався в Ірані: поштовхи відчули поблизу Шахруда
Сьогодні, 06:44
Підземні поштовхи сталися близько 01:23
В одній із центральних областей України стався землетрус
1 липня, 10:11
У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5
У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5
29 червня, 02:24
Землетрус зафіксовано у столиці країни Тегерані та в провінції Кум
В Ірані стався землетрус магнітудою 5,22
20 червня, 22:31
Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)
Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)
18 липня, 09:14
Надзвичайники ліквідували пожежу
Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео)
9 липня, 17:58
Менше ніж за хвилину після удару блискавки будівля спалахнула
В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)
7 липня, 20:18
Надзвичайники закликають громадян бути обачними
Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
18 липня, 20:35

Суспільство

Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
На Волині чоловік побив військовослужбовця ТЦК лопатою
На Волині чоловік побив військовослужбовця ТЦК лопатою
Боронив Україну на Донеччині та Слобожанщині. Згадаймо Михайла Кочута
Боронив Україну на Донеччині та Слобожанщині. Згадаймо Михайла Кочута
В Україні зникають осетрові риби: науковиця б'є на сполох
В Україні зникають осетрові риби: науковиця б'є на сполох
В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня
В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
8516
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8344
СБУ звернулася до Усика в день бою за звання абсолютного чемпіона світу
8201
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
4722
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua