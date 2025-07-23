На Полтавщині автомобіль зіткнувся з дев’ятирічним хлопчиком на самокаті

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні

На Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю хлопчика 2015 року народження, який керував самокатом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль АЗЛК, під керуванням водія 1972 року народження, зіткнувся із самокатом, яким керував хлопчик 2015 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд суворо покарав киянина за п’яну їзду на електросамокаті.

До слова, у 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Це на 42% більше, ніж у 2023 році – тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати. Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних і чотири кримінальні справи. Для порівняння:торік було 64 адміністративні та сім кримінальних справ.

Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі.