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Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
Зловмисники перебувають під вартою
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує від 12 років тюрми до довічного увʼязнення з конфіскацією майна

В Україні затримано сімох агентів ФСБ, які готували убивства українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

«Служба безпеки запобігла новій серії терактів в Україні. Виконавці замовлень РФ були завербовані окупантами через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків». Серед фігурантів – троє неповнолітніх», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Дніпрі контррозвідка СБУ викрила двох 14-річних однокласників з Кам’янського, які намагалися підірвати екіпаж патрульного наряду Національної поліції. За завданням російського спецслужбіста юнаки прибули до обласного центру, де забрали зі схрону СВП та заклали його під запарковане авто правоохоронців.

Співробітники СБУ викрили фігурантів і затримали їх, коли неповнолітні збиралися дистанційно активувати вибухівку.

У Кривому Розі затримано ще трьох російських агентів. Один з них – 30-річний наркозалежний, який раніше вчиняв крадіжки, а після вербування виготовив СВП та заклав його у схованку на території міста. Інші двоє – 18-річні місцеві на замовлення РФ дістали з цього схрону вибухівку і встановили її серед гаражів, щоб підірвати українського воїна.

На Полтавщині викрито 14-річну школярку, яка за інструкцією окупантів виготовила СВП. Потім дівчина заховала його у квартирі, до якої її направив куратор. Після цього російські спецслужбісти планували «заманити» на місце запланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його.

У Чернігівській області контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту. Це сталося завдяки 17-річному підлітку, який завчасно звернувся до чат-бота Служби безпеки «Спали» ФСБшника» і повідомив про наміри окупантів завербувати його для підриву СВП.

На Хмельниччині викрили 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області, який на замовлення ФСБ прибув до Кам'янця-Подільського для вчинення теракту. Зловмисника затримали «на гарячому», коли він помістив вибухівку під колесо авто військового ЗСУ біля багатоквартирного будинку.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти.

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Теги: російські агенти зрада війна Дніпропетровщина Хмельниччина Полтавщина Чернігівщина школярі

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