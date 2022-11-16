Блінкен зателефонував до Кулеби: що обговорювали
США обіцяють допомагати Україні скільки буде потрібно
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ситуацію щодо російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, а також вибух у Польщі. Про це Блінкен написав у Twitter
«Говорив з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні після того, як російський ракетний обстріл виводить з ладу ще більше критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Ми також обговорили вибух у Польщі. Ми (США – ред.) зобов'язуємося бути з Україною стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Через це частина України знеструмлена.
Тим часом внаслідок учорашніх атак держави-терористки Росії міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.
Відтак сьогодні Радбез ООН проведе засідання через ракетний обстріл України та Польщі.
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