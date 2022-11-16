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Блінкен зателефонував до Кулеби: що обговорювали 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Блінкен зателефонував до Кулеби: що обговорювали 
Йшлося обстріл української інфраструктури і вибух у Польщі 
фото з відкритих джерел

США обіцяють допомагати Україні скільки буде потрібно 

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ситуацію щодо російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, а також вибух у Польщі. Про це Блінкен написав у Twitter

«Говорив з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні після того, як російський ракетний обстріл виводить з ладу ще більше критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Ми також обговорили вибух у Польщі. Ми (США – ред.) зобов'язуємося бути з Україною стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в повідомленні. 

Блінкен зателефонував до Кулеби: що обговорювали  фото 1

Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Через це частина України знеструмлена.

Тим часом внаслідок учорашніх атак держави-терористки Росії міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.

Відтак сьогодні Радбез ООН проведе засідання через ракетний обстріл України та Польщі.

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Теги: вибух обстріл Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен США

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