Удари по містах України демонструють слабкість Путіна – МЗС Британії
Диктатор програє в бою і дипломатично
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що сьогоднішні удари по містах України демонструють слабкість Путіна. Про це він написав у себе в Тwitter.
«Жорстокі ракетні удари по українських містах демонструють лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Через це частина України знеструмлена.
Як стало відомо, 15 листопада українська ППО збила 73 ракети та 10 дронів-камікадзе під час масованої атаки.
Тим часом внаслідок учорашніх атак держави-терористки Росії міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.
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