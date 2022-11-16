Удари по містах України демонструють слабкість Путіна – МЗС Британії 

Напередодні рашисти завдали масованого удару по українській енергомережі, та терористам це не допоможе

Диктатор програє в бою і дипломатично

Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що сьогоднішні удари по містах України демонструють слабкість Путіна. Про це він написав у себе в Тwitter.

«Жорстокі ракетні удари по українських містах демонструють лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Через це частина України знеструмлена.

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Як стало відомо, 15 листопада українська ППО збила 73 ракети та 10 дронів-камікадзе під час масованої атаки.

Тим часом внаслідок учорашніх атак держави-терористки Росії міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.