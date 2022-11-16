Парламент Чехії ухвалив постанову про «терористичний режим» Росії

Чеські депутати засудили напади Росії на мирне населення України

Нижня палата парламенту Чехії прийняла ухвалу, в якій визнала терористичним нинішній російський режим. Про це повідомляє Novinky. cz.

Зазначається, що палата назвала нинішній російський режим терористичним. Зокрема, депутати засудили напади на мирне населення України та ключову енергетичну інфраструктуру країни.

За резолюцію проголосували 129 із 159 присутніх депутатів. Проти були усі 14 представників руху «Свобода та пряма демократія», а також деякі депутати з інших фракцій.

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«Російська Федерація абсолютно не дотримується основних прав людей, атакує ключову інфраструктуру, цивільні об'єкти та намагається залякати українських громадян і підірвати суверенітет держави...Це відповідає терористичним методам», – зазначила Барбора Урбанова, член STAN.

Нижня палата парламенту Чехії також не визнає результати так званих референдумів про приєднання до Росії чотирьох окупованих областей на сході України.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. Одностайність делегатів вражає: «за» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.

У резолюції зазначається, що сповнені кричущим залякуванням виборців і організовані на передовій триваючого збройного конфлікту так звані референдуми, проведені в українських Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях між 23 і 27 вересня 2022 року, та незаконно проголосовані російською думою, є фарсом, який порушує міжнародне право та суперечить усім фундаментальним і процедурним стандартам, що застосовуються до проведення референдумів.

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