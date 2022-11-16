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Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN 
Дані передані Варшаві та Альянсу, але хто запустив ракету, не повідомляється
фото з відкритих джерел

Повітряний борт Альянсу здійснював спостереження за територією України  

Літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в країні. Про це повідомив CNN військовий представник Альянсу. Представник НАТО стверджує, що відповідні дані з радарів передані Альянсу й Польщі.

Видання нагадує, що літаки НАТО здійснюють регулярне спостереження за територією України з початку російського вторгнення. Офіційний представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, що впала на території Польщі, й звідки вона була запущена.

Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN  фото 1
Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN  фото 2

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо». 

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Теги: Польща міністр розслідування президент ракета

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