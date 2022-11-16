Дані передані Варшаві та Альянсу, але хто запустив ракету, не повідомляється

Повітряний борт Альянсу здійснював спостереження за територією України

Літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в країні. Про це повідомив CNN військовий представник Альянсу. Представник НАТО стверджує, що відповідні дані з радарів передані Альянсу й Польщі.

Видання нагадує, що літаки НАТО здійснюють регулярне спостереження за територією України з початку російського вторгнення. Офіційний представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, що впала на території Польщі, й звідки вона була запущена.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

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У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо».