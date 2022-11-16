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США запровадили санкції проти компаній-постачальників іранських дронів у Росію

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США запровадили санкції проти компаній-постачальників іранських дронів у Росію
Іран допомагає тероризувати та вбивати українців 
фото з відкритих джерел

Країна-терористка РФ застосовує безпілотники для атак на Україну 

Мінфін США ввів санкції проти компаній, що беруть участь у виробництві та постачанні безпілотників з Ірану в Росію. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

«Санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі та використання іранських дронів й поширюються на всі причетні міжнародні компанії», – зазначила Маркарова. 

Санкції ввели проти:

  • виробників дрон в Ірані – Shahed Aviation Industries Research Center;
  • компаній, що пересилали дрони в Росію – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC;
  • злочинців з ПВК «Вагнер», які причетні до купівлі та застосування дронів проти України.  

Важливо, що санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі і використання іранських дронів. Санкції розповсюджуються на усі міжнародні компанії, причетні до передачі дронів РФ.

«Дуже важливо, що мінфін і мінторг США видали роз’яснення - попередження для компаній не займатися такого типу протиправною діяльністю. Дякуємо партнерам за послідовність у скороченні потенціалу путінської військової машини», – йдеться в повідомленні. 

Раніше стало відомо, що США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії.

Також державний департамент підтвердив інформацію про те, що, за даними Сполучених Штатів Америки, Росія отримала безпілотники від Ірану. 

Крім того, рада ЄС ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини та включила до санкційного переліку додатково 29 офіційних осіб цієї країни. Обмеження стосуватимуться персон, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок. 

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