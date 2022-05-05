Жахлива ДТП на Рівненщині. Поліція розшукала родичів загиблих

Потерпілі перебувають у лікарні

Завдяки роботі працівників кримінального аналізу та карного розшуку вдалося оперативно встановити рідних загиблих у масштабній автопригоді осіб. Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Також стало відомо, що для розслідування кримінального провадження створена робоча група. Вже допитано 10 потерпілих, призначено 26 судово-медичних та п'ять інженерно-транспортних експертиз.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 травня в Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася також пожежа. Учасниками автопригоди стали 38 осіб, з яких 26 загинуло та 12 травмувалося. Потерпілі перебувають у лікарні.

Аварію у Рівненській області радник глави МВС Антон Геращенко назвав «наймасштабнішою трагедією на дорогах України за останнє десятиліття».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.