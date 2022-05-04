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    Страшна ДТП на Рівненщині: Все, що відомо на ранок

    Аварія на Рівненщині сталася 3 травня близько 20:00 - Страшна ДТП на Рівненщині: Все, що відомо на ранок
    Аварія на Рівненщині сталася 3 травня близько 20:00
    фото: Нацполіція

    Кількість загиблих в аварії на Рівненщині зросла до 26

    Ввечері 3 травня у Рівненській області (біля села Ситне, що поруч з Радивиловом) сталася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса, автобуса та бензовоза. Спочатку повідомлялося про 16 загиблих, але тепер їхня кількість збільшилася до 26. У поліції Рівненщини розповіли про деталі трагедії.

    Чому сталася ДТП

    Відомо, що водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito», який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом. Зіткнення відбулося після цього і з автобусом «Setra».

    На момент ДТП у салоні автобуса, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій – у Львові.

    Інформація про загиблих і травмованих

    Всього у ДТП загинули 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса).

    Травмувалися 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу. Усі пасажири – віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років. Всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.279295694_323505973252773_5668373415229866187_nЗараз поліцейські, рятувальники та судові експерти завершують огляд місця події, ідентифіковують загиблих.20220504082335-8665Утім, анкетні дані трьох осіб поки не встановлені, зокрема, і особу загиблого кермувальника мікроавтобуса. Поліція порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 286 КК України.

    Дані про рух на ділянці, де сталася аварія

    На місці події відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено.screenshot_31Аварію у Рівненській області радник глави МВС Антон Геращенко назвав «наймасштабнішою трагедією на дорогах України за останнє десятиліття».

    Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.

    Теги: ДТП водій аварія рятувальники Україна #stoprussia
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    Страшна ДТП на Рівненщині: Все, що відомо на ранок