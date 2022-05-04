Страшна ДТП на Рівненщині: Все, що відомо на ранок

Ввечері 3 травня у Рівненській області (біля села Ситне, що поруч з Радивиловом) сталася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса, автобуса та бензовоза. Спочатку повідомлялося про 16 загиблих, але тепер їхня кількість збільшилася до 26. У поліції Рівненщини розповіли про деталі трагедії.

Чому сталася ДТП

Відомо, що водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito», який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом. Зіткнення відбулося після цього і з автобусом «Setra».

На момент ДТП у салоні автобуса, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій – у Львові.

Інформація про загиблих і травмованих

Всього у ДТП загинули 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса).

Травмувалися 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу. Усі пасажири – віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років. Всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей. Зараз поліцейські, рятувальники та судові експерти завершують огляд місця події, ідентифіковують загиблих. Утім, анкетні дані трьох осіб поки не встановлені, зокрема, і особу загиблого кермувальника мікроавтобуса. Поліція порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 286 КК України.

Дані про рух на ділянці, де сталася аварія

На місці події відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено. Аварію у Рівненській області радник глави МВС Антон Геращенко назвав «наймасштабнішою трагедією на дорогах України за останнє десятиліття».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.