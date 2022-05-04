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    Жертв може бути більше: Зеленський про моторошну ДТП на Рівненщині

    На трасі Київ-Чоп поблизу Рівного зіткнулися бензовоз та автобус - Жертв може бути більше: Зеленський про моторошну ДТП на Рівненщині
    На трасі Київ-Чоп поблизу Рівного зіткнулися бензовоз та автобус
    фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

    Глава держави висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП

    На Рівненщині 3 травня сталася моторошна ДТП із бензовозом, мікроавтобусом і рейсовим автобусом. Вже відомо, що там загинули 16 людей. Але кількість жертв може зрости. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

    «Сьогодні маємо ще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожньо-транспортна аварія. Зіткнулися автобус, легковик, бензовоз. Станом на зараз вже 17 загиблих, але жертв може бути більше», – заявив Зеленський.

    Глава держави висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.

    «Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав», – додав президент.

    Раніше повідомлялося, що ввечері 3 травня в Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася також пожежа. Жертвами смертельної ДТП стали 17 людей, ще 10 громадян постраждали.

    Теги: пожежа ДТП аварія Володимир Зеленський Україна Рівненщина президент
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    Жертв може бути більше: Зеленський про моторошну ДТП на Рівненщині