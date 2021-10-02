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    Як «слуги народу» у Трускавці розважаються (фото, відео)

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    Позмагатися між собою політики можуть ще й у більярд чи настільний теніс - Як «слуги народу» у Трускавці розважаються (фото, відео)
    Позмагатися між собою політики можуть ще й у більярд чи настільний теніс
    Фото Анна Стешенко / Facebook

    На зборах фракції не тільки працюють, але й веселяться

    У Трускавці фракція «Слуга народу» проводить вечірку, на яку запросили журналістів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Анна Стешенко.

    Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції».

    Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

    На вечірці присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Для присутніх на вечірці організували «шведський стіл» з різноманітними наїдками.

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    Фото Анна Стешенко / Facebook
    Фото Анна Стешенко / Facebook
    Фото Анна Стешенко / Facebook
    Фото Анна Стешенко / Facebook
    Фото Анна Стешенко / Facebook
    Фото Анна Стешенко / Facebook

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.

    Також заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

    Нагадаємо, в «Слузі народу» розповіли, що хочуть почути в Трускавці від Зеленського.

    Як повідомлялося, на з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести

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    Теги: Кирило Тимошенко Денис Шмигаль фракція
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    Як «слуги народу» у Трускавці розважаються (фото, відео)