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    «Слугам по заслугах»: у Трускавці роздали нагороди: кому і за що

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    Під час зборів фракції &laquo;слуги&raquo; не тільки працювали, але нагороди отримували - «Слугам по заслугах»: у Трускавці роздали нагороди: кому і за що
    Під час зборів фракції «слуги» не тільки працювали, але нагороди отримували
    Фото пресслужби фракції «Слуга народу»

    У Трускавці відбулося щорічне нагородження народних депутатів

    У Трускавці «Слуга народу» проводить виїзне засідання парламентської фракції політсили. Тут відбулася Церемонія нагородження щорічної премії «Слугам по заслугах». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Анна Стешенко.

    Програма нагородження передбачала відзнаки у 16 номінаціях. На премії працювала програма «Світське життя» з Катею Осадчою.

    Отже, нагороди в рамках премії «Слугам по заслугах» були розподілені так:

    • «Відповідальність року» – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
    • «Шаолінь року» – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
    • «Наполегливість року – Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.
    • «Євроінтегратор року» – Марія Мезенцева.
    • «Децентралізатор року – Віталій Безгін.
    • «Червона кнопка року» – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
    • «Батько року» – Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
    • «Інвест-няня року» – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.
    • В номінації «Бджоли проти меду» перемогла Анастасія Радіна за найбільш «болючі» для депутатів закони.
    • В номінації «Кількість і якість» – Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

    Нагадаємо, учора в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

    Також Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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    Теги: ТСК депутат Марія Мезенцева Галина Третьякова Микола Сольський бджоли Людмила Буймістер
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    «Слугам по заслугах»: у Трускавці роздали нагороди: кому і за що