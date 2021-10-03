«Слугам по заслугах»: у Трускавці роздали нагороди: кому і за що
У Трускавці відбулося щорічне нагородження народних депутатів
У Трускавці «Слуга народу» проводить виїзне засідання парламентської фракції політсили. Тут відбулася Церемонія нагородження щорічної премії «Слугам по заслугах». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Анна Стешенко.
Програма нагородження передбачала відзнаки у 16 номінаціях. На премії працювала програма «Світське життя» з Катею Осадчою.
Отже, нагороди в рамках премії «Слугам по заслугах» були розподілені так:
- «Відповідальність року» – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
- «Шаолінь року» – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
- «Наполегливість року – Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.
- «Євроінтегратор року» – Марія Мезенцева.
- «Децентралізатор року – Віталій Безгін.
- «Червона кнопка року» – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
- «Батько року» – Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
- «Інвест-няня року» – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.
- В номінації «Бджоли проти меду» перемогла Анастасія Радіна за найбільш «болючі» для депутатів закони.
- В номінації «Кількість і якість» – Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
Нагадаємо, учора в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.
Також Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.