«Слугам по заслугах»: у Трускавці роздали нагороди: кому і за що

Під час зборів фракції «слуги» не тільки працювали, але нагороди отримували

У Трускавці відбулося щорічне нагородження народних депутатів

У Трускавці «Слуга народу» проводить виїзне засідання парламентської фракції політсили. Тут відбулася Церемонія нагородження щорічної премії «Слугам по заслугах». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Анна Стешенко.

Програма нагородження передбачала відзнаки у 16 номінаціях. На премії працювала програма «Світське життя» з Катею Осадчою.

Отже, нагороди в рамках премії «Слугам по заслугах» були розподілені так:

«Відповідальність року» – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

«Шаолінь року» – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.

«Наполегливість року – Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.

«Євроінтегратор року» – Марія Мезенцева.

«Децентралізатор року – Віталій Безгін.

«Червона кнопка року» – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.

«Батько року» – Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.

«Інвест-няня року» – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.

В номінації «Бджоли проти меду» перемогла Анастасія Радіна за найбільш «болючі» для депутатів закони.

В номінації «Кількість і якість» – Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Нагадаємо, учора в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

Також Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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