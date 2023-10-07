Поліція ідентифікувала 48 загиблих у селі Гроза

Фахівці мають провести експертизи ще 79 фрагментів тіл

Ідентифікувані вже 48 загиблих у селі Гроза Куп'янського району. Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів», – написав правоохоронець.

За його словами, ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків фахівці проганяють через ДНК-комплекс «АNDE».

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«Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках», – написав Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Від удару «Іскандером» загинула 51 людина, у тому числі восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають у лікарні.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, удар по кафе в Грозі росіяни могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові.