Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)

У Грозі розчищають хащі біля цвинтаря, щоб звільнити місце під поховання загиблих внаслідок ракетного удару окупантів 5 жовтня

На кладовищі в селі Гроза розчищають хащі біля цвинтаря, щоб звільнити місце під поховання загиблих внаслідок ракетного удару 5 жовтня. Тут мають викопати близько 40 могил. Про це повідомляє Суспільне.

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Місцевий житель Валерій Козир внаслідок російського удару втратив доньку, загинула і родина його зятя. Валерій був далеким родичем військового, якого того дня поминали.

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«Учора загинула моя донька, зять, свати та куми. Ось буду тут ховати. Троє внучат залишилися. Мені вночі потрібно було на чергування, я не пішов на поминки. Був би і я там. Мені тільки, щоб дружина витримала. Що, як я один залишуся, внучат як? Внучат «підійму», думав, мені буде поміч. Тепер жити треба», – каже журналістам Валерій Козир.

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На цвинтарі у селі Грозі розчищають місця для поховань загиблих внаслідок удару РФ 5 жовтня фото: Дмитро Гребінник/Суспільне

Начальник селищної військової адміністрації Сергій Старіков розповів, що загиблих внаслідок російського удару по Грозі ховатимуть на двох цвинтарях.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

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Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.