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Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)
Місцевий житель Валерій Козир (праворуч) внаслідок російського удару втратив доньку та родину його зятя
фото: Дмитро Гребінник/Суспільне

У Грозі розчищають хащі біля цвинтаря, щоб звільнити місце під поховання загиблих внаслідок ракетного удару окупантів 5 жовтня

На кладовищі в селі Гроза розчищають хащі біля цвинтаря, щоб звільнити місце під поховання загиблих внаслідок ракетного удару 5 жовтня. Тут мають викопати близько 40 могил. Про це повідомляє Суспільне. 

Місцевий житель Валерій Козир внаслідок російського удару втратив доньку, загинула і родина його зятя. Валерій був далеким родичем військового, якого того дня поминали.

«Учора загинула моя донька, зять, свати та куми. Ось буду тут ховати. Троє внучат залишилися. Мені вночі потрібно було на чергування, я не пішов на поминки. Був би і я там. Мені тільки, щоб дружина витримала. Що, як я один залишуся, внучат як? Внучат «підійму», думав, мені буде поміч. Тепер жити треба», – каже журналістам Валерій Козир.

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На цвинтарі у селі Грозі розчищають місця для поховань загиблих внаслідок удару РФ 5 жовтня
фото: Дмитро Гребінник/Суспільне

Начальник селищної військової адміністрації Сергій Старіков розповів, що загиблих внаслідок російського удару по Грозі ховатимуть на двох цвинтарях.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

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Теги: війна обстріл Харківщина поховання кладовище

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