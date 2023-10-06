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Денис Казанський Журналіст

Трагедія на Харківщині. Це не випадковість, а цілеспрямована тактика окупантів

glavcom.ua
У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні
фото: glavcom.ua

Біда в тому, що наші громадяни досі не усвідомили, з якими нелюдями вони мають справу

55 загиблих унаслідок удару по кафе в селі Гроза в Харківській області. Як уже відомо, у кафе поминали загиблого військового. Зібралися його односельці, і Росія вбила майже всіх, хто прийшов, включно з родиною загиблого. Тобто, це була не помилка, а навмисне знищення рідних і близьких військового. Цілеспрямований удар по цивільних. Каральна акція.

Біда в тому, що наші громадяни досі не усвідомили, з якими нелюдями вони мають справу. Досі не вірять до кінця, що удари по мирному населенню, по кафе, по супермаркетах, по житлових багатоповерхівках – не помилка, а цілеспрямована тактика російської армії. Тому продовжують збиратися на масові заходи, не усвідомлюючи, що Росія їх не пошкодує і обов'язково вб'є, якщо тільки матиме таку можливість.

Будь-які масові заходи, включно з поминками і похоронами, поблизу лінії фронту, в зоні досяжності С300, там, де не оголошують повітряної тривоги і немає часу сховатися, мають бути заборонені. Пора вже зрозуміти, що мета Росії – геноцид українців, чого абсолютно не приховують російські політики і воєнкори, які відкрито підтримують масове вбивство людей у селі Гроза. Учора цілий день читав їхні радісні крики.

Російська пропаганда зараз переконує, що необхідно вбивати не тільки військових, а й їхніх рідних і знайомих. А це приблизно 80% українців.

Так, їхня мета – геноцид населення України. Це не перебільшення. Це даність, яку необхідно усвідомити і діяти відповідно до неї.

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Теги: росія геноцид українці Харківщина окупанти

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Денис Казанський

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