Телефонний дзвінок без відповіді. Мережу вразили моторошні кадри з села Гроза (відео)

На відео потрапив момент, як родичі без зупинки дзвонять на телефон загиблої людини в надії, що вона візьме слухавку

У мережі з’явилося відео, на якому зафільмовані тіла українців, убитих окупантами унаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. На записі чути, як із одного з мішків з тілом загиблого дзвонить телефон і лунає рингтон з піснею «Ой, у лузі червона калина».

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«Це жах суцільний, до тремтячих рук і відсутніх сліз. Коли двір повний тіл. Вони одразу на кількох майданчиках. За ними їдуть одна за одною вантажівки. Їх вантажать, а їх ніби і не стає менше. Рідні чекають опізнати своїх. Вони знають тут кожного вбитого. Пахне кров'ю, і десь дзвонить телефон. Це з мішка. Відповісти чи скинути ніяк, екран розбився», – емоційно коментують відео користувачі соціальних мереж.

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У мережі також опублікували відео з телефонами людей, які перебували на місці удару в Грозі.

На відео потрапив момент, як родичі загиблих без зупинки дзвонять на телефони в надії, що вони візьмуть слухавку. Проте, через підступний та кривавий теракт росіян, вони вже не почують їхні голоси.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

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Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.

Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.