Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як путінські «воєнкори» наочно доводять злочинність самої Росії: дослідження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як путінські «воєнкори» наочно доводять злочинність самої Росії: дослідження
Загальна російська «воєнкорівська» сітка складається з понад 500 авторів
колаж: Детектор медіа

Дії псевдожурналістів підпадають під статтю про заклики до геноциду та порушення держкордону

Російські «воєнні кореспонденти» насправді є звичайними путінськими воєнними злочинцями. Із 24 лютого вони перетворились у потужну складову офіційної кремлівської інформаційної машини. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у власному дослідженні.

Дії псевдожурналістів підпадають під статтю про заклики до геноциду та порушення держкордону. Серед них є журналісти федеральних російських каналів, друкованих чи онлайн-видань, «військові блогери». Їх об’єднує одне: вони інформаційні злочинці і несуть таку ж відповідальність, як і звичайні офіцери та солдати.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість російських воєнних блогерів та їх перегляди значно зросли.

«Одне з найважливіших завдань Путіна – побудувати систему з паралельними джерелами інформації, а воєнкори – це найкраще паралельне джерело в даній ситуації», – так пояснює зростання популярності «воєнкорів» прокремлівський політолог Марков. 

Аналітичний центр ISW підрахував, що загальна російська «воєнкорівська» сітка складається з понад 500 авторів. Зокрема, анонімних.

«Воєнкори» регулярно розміщують повідомлення, пов’язані  з широко відомими російськими ідеологами «русского мира». 

До того ж пов’язані з «ПВК Вагнер», яка, нагадаємо, діє поза правовим полем Росії, «воєнкори» не нехтують її відверто проплаченою рекламою. У нормальній країні це вже мало б стати приводом для притягнення до відповідальності. Але не в Росії. 

вагнер.png (41 KB)

Директор Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей вважає, що «російські «воєнкори» – це фактично військовослужбовці, воєнні злочинці, учасники війни, і до них не можна застосовувати правові підходи, як до класичних журналістів, бо вони є частиною військової машини РФ, яка забезпечує інформаційне прикриття війни… Їх заяви мають бути проаналізовані експертизою, на підставі якої ґрунтуватимуться звинувачення. Ці люди фактично повторюють заяви Симоньян, Красовського, Соловйова та інших, щодо яких СБУ вже порушила кримінальні справи».

Окремої уваги заслуговують офіційні представники державних росЗМІ. Адже саме їх матеріали слугують чітким і додатковим доказом загальної злочинної державної політики Росії. І простежити це досить просто.

Наприклад, в червні перший заступник голови кремлівської адміністрації Кирієнко особисто вручив премії інтернет-спільноті Росії. У номінації «Сила в правді» було і декілька «воєнкорів» з пулу саме державних російських медійних структур. Це: Олександр Коц, Дмитро Стешин (обидва – «Комсомольская правда»), Олександр Сладков, Євген Піддубний, (обидва – ВГТРК), Ірина Куксенкова («Первый канал») та Андрій Філатов (RT).

До прикладу, Олександр Коц регулярно передруковує відверто провокаційні пости з напіванонімного каналу «Старше Эдды», із прямими закликами до вбивства українців.

коц.png (35 KB)

Дмитро Стешин, колега Коца по «Комсомольській правді» (улюблена газета Путіна), із задоволенням постить у своєму Telegram-каналі тексти учасника та політичного ідеолога проєкту «Новоросія» Єгора Холмогорова, який регулярно закликає до знищення не просто українців, а виправдовує та заохочує вбивства дітей.

Ірина Куксенкова з «Первого канала», яка народилася в Києві, донька ексголовного тренера збірної України зі спортивної гімнастики, 29 листопада фактично підтримала геноцид українців, схваливши обстріли об’єктів інфраструктури.

куксенкова.png (52 KB)

Андрій Філатов з RT настільки сумлінно відпрацьовував свій пропагандистський борг і заробляв на премію від путінської адміністрації, що у травні навіть представив фільм про зруйнований Маріуполь. Кіно, звісно, було зняте під ракурсом «звільнення міста від нацистів». Але й в такому вигляді стане візуальним доказом його та взагалі російської воєнно-злочинної діяльності в Україні.

Саме Росія в особі адміністрації президента і особисто Путіна не просто створює умови для злочинної інформаційної діяльності своїх «воєнкорів», а буквально спонукає до цього. І вони це з радістю виконують.

Тому й нести відповідальність за всі вбивства, зґвалтування, знищення та інші види насильства, що чинять окупанти в Україні, ці «воєнкори» мають не як «журналісти», а нарівні з рештою російських злочинців на чолі з Путіним.

Нагадаємо, попри вдавану критичність, «воєнкори» завжди залишаються у руслі ключових кремлівських наративів. ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів.

Раніше повідомлялося, як висвітлюють війну російські воєнкори.

Читайте також: «Журналісти особливого призначення». Хто такі російські Z-воєнкори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
Дуда: Польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно розмістити системи Patriot
Дуда: Польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно розмістити системи Patriot
Влада Ірану стратила ще одного учасника антиурядових протестів
Влада Ірану стратила ще одного учасника антиурядових протестів
Як путінські «воєнкори» наочно доводять злочинність самої Росії: дослідження
Як путінські «воєнкори» наочно доводять злочинність самої Росії: дослідження
Полювання на чоловіків: «кадировці» проводять рейди у Чечні
Полювання на чоловіків: «кадировці» проводять рейди у Чечні
Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
14K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
8100
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
6990
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
6901
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
6406
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Сьогодні, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту