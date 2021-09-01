Польща суттєво зменшує податки для українських заробітчан

Упродовж чотирьох років ті, хто вперше приїде до країни, матимуть податкові пільги

На початку осені польський уряд планує ухвалити програму «Польський Лад». Вона передбачає для трудових мігрантів вдвічі нижчий, ніж для громадян Польщі, рівень оподаткування, зниження платку на прибуток та низку інших податкових привілеїв. Про це йдеться у матеріалі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з планами уряду, трудові мігранти, серед яких велика частина українців, упродовж першого рік після переїзду в Польщу платитимуть в два рази менше податків, ніж польські громадяни. Протягом наступних трьох років податок, сплачений за попередній рік, зменшиться для них на 50%.

«Тобто іноземець, який перенесе свою податкову резиденцію в Польщу, буде платити менший податок на прибуток повних чотири роки. Таким чином Польща хоче затримати у себе на більш тривалий термін в тому числі й громадян України», – йдеться у статті.

Податкова пільга чекає також на мігрантів, які вперше приїдуть до Польщі.

«Упродовж чотирьох років вони зможуть платити податки на пільгових умовах. Ця норма буде застосовуватися до осіб, які щонайменше три роки перед переїздом до Польщі жили за кордоном і підтвердять це документально, а в Польщі планують жити і платити податки повних чотири роки. Йдеться про податки від усіх можливих доходів: трудового договору чи підприємницької діяльності. Крім того, польський мінфін повідомив про те, що внески до пенсійного фонду і страхування на випадок хвороби за таких осіб платитиме держава», – наголошують автори матеріалу.

Зі слів власника Gremi Personal Євгена Кириченка, за останні роки до Польщі приїхала рекордна кількість мігрантів, які вже внесли мільярди злотих внесків в ZUS (Управління соціального страхування Польщі). Велика частина з них – українці.

«Проектом «Польський лад» зможуть скористатися і поляки, що живуть за кордоном та планують повернення на Батьківщину, й іноземці. Це чергова спроба польського уряду покращити умови для інвестицій і залучити в країну більше робочих рук», – пояснив Євген Кириченко.

Іноземці, які приїжджають до Польщі, можуть певною мірою поліпшити демографічну ситуацію, проте їм не вдасться виправити несприятливі тенденції, пов'язані зі старінням суспільства, вважає Кириченко.

«Для того, щоб іноземці змогли переламати тренд на збільшення пенсіонерів порівняно з тими, хто працює, до 2028 року їх чисельність повинна становити не менше шести мільйонів. Отже, у найближчі роки уряд Польщі тільки збільшуватиме програми залучення трудових мігрантів з країн Східної Європи», – прогнозує власник Gremi Personal.

До слова, як повідомив НБУ, у першому півріччі обсяг грошових переказів в Україну заробітчан з-за кордону склав $6,2 млрд, що на 11,6% більше, ніж роком раніше.

На думку соціологів, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, нині за кордоном працюють від трьох до п’яти мільйонів українців.