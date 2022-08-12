Полтавська ОВА попередила про постріли в області

На території Лубенської, Хорольської та Миргородської громад відбудуться військові стрільби

ЗСУ проводять військові навчання





У трьох громадах Полтавщини 12 та 13 серпня заплановані антитерористчині навчання. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

«12 й 13 серпня на території Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна», – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні навчання відбудуться на території Миргородської громади.

Раніше правоохоронні органи вилучили у мешканців Полтавщини 11 танків та дві бойові броньовані машини.

Додамо, що на території Полтавської області заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи без шумопоглинача.

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.