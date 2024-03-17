Помер Геннадій Москаль
Політикові було 73 роки
У віці 73 років від важкої хвороби помер український політик Геннадій Москаль. Про це сьогодні, 17 березня, повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.
«Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», – написав нардеп.
Княжицький нагадав, що під час Євромайдану саме Геннадій Москаль попереджав журналістів про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Віктора Януковича на знищення патріотичних медіа.
Геннадій Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції, став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань у Криму у 1997-2000 роках, коли очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.
У 2001 році Москаля було призначено очільником Закарпатської облдержадміністрації. У 2005 обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Луганської облдержадміністрації у 2005-2006, заступником голови СБУ у 2007, а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від «Нашої України» і «Батьківщини».
У 2014 Москаль знову очолив Луганську облдержадміністрацію, а в липні 2015 року став керівником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.
Також Геннадій Москаль – Заслужений юрист України, має орден «За заслуги» 3-го ступеня та медаль «За бездоганну службу» III, II ступенів.
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