В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії

На спорткомплекс подали до суду через ненадання допомоги

У басейні спортивного комплексу у Кропивницькому помер відомий 32-річний блогер Юрій Ворожко. За результатами судово-медичної експертизи, серце волонтера зупинилося від механічної асфіксії.

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Фельдшер Сергій Табачук розповів Суспільному, що виклик у спортивний комплекс надійшов о 10:11 – «швидка» прибула туди вже о 10:16. У басейні він побачив, як інструкторка надає першу домедичну допомогу чоловіку, після чого медик провів серцево-легеневу реанімацію, однак вона не принесла ефекту. За словами Табачука, щоб врятувати людину, треба надавати допомогу упродовж п’яти хвилин після утоплення.

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За результатами судово-медичної експертизи серце волонтера зупинилося від механічної асфіксії.

«Механічна асфіксія, тобто його легені наповнились водою, по простому – він захлинувся… Це означає, що йому не надали належної допомоги у басейні закладу «Fun Club». Ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Це халатність працівників, а далі вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події», – заявила подруга та колега загиблого Катерина Стерпул.

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Сім’я блогера вирішила подати заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 КК України (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

«А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу? 10 хвилин Юрій пролежав під водою! І ніхто не подав руку допомоги», – зазначила Стерпул.

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Наразі спорткомплекс зачинений через «технічні причини» і не коментує трагедію.

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Юрій Ворожко – це відомий блогер із Кропивницького, який знімав відео вже понад 6 років. За його YouTube-каналом Yura Vorozhko стежить понад мільйон користувачів. Здебільшого у своїх роликах він показував, як проводить соцексперименти та займається благодійністю.

Крім того, у Юрія також є сторінка в TikTok, де майже 600 тис підписників, та Instagram (126 тис користувачів). Блогер одружений, має двох дітей (сина й дочку). До того ж відомо, що дружина Ворожко зараз чекає на ще одну дівчинку.

Нагадаємо, в Одеській області поховали військового Юрія Глодана, сім'я якого загинула під час ракетного обстрілу у багатоповерхівці в Одесі у 2022 році. Чоловік вступив до лав ЗСУ восени того ж року після трагедії, а на початку листопада 2023 року стало відомо про його смерть.