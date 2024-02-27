Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії
Колега Ворожка заявила, що він знаходився під водою 10 хвилин
фото: yura_vorozhko/Instagram

На спорткомплекс подали до суду через ненадання допомоги

У басейні спортивного комплексу у Кропивницькому помер відомий 32-річний блогер Юрій Ворожко. За результатами судово-медичної експертизи, серце волонтера зупинилося від механічної асфіксії.

Фельдшер Сергій Табачук розповів Суспільному, що виклик у спортивний комплекс надійшов о 10:11 – «швидка» прибула туди вже о 10:16. У басейні він побачив, як інструкторка надає першу домедичну допомогу чоловіку, після чого медик провів серцево-легеневу реанімацію, однак вона не принесла ефекту. За словами Табачука, щоб врятувати людину, треба надавати допомогу упродовж п’яти хвилин після утоплення.

@igorek77788883 #кропивницкий #киев #знаменка #олександрія🇺🇦 #світловодськ #голованівськ ♬ оригинальный звук - Игорек

За результатами судово-медичної експертизи серце волонтера зупинилося від механічної асфіксії.

«Механічна асфіксія, тобто його легені наповнились водою, по простому – він захлинувся… Це означає, що йому не надали належної допомоги у басейні закладу «Fun Club». Ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Це халатність працівників, а далі вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події», – заявила подруга та колега загиблого Катерина Стерпул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katerina Sterpul💋 (@sterpulka)

Сім’я блогера вирішила подати заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 КК України (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

«А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу? 10 хвилин Юрій пролежав під водою! І ніхто не подав руку допомоги», – зазначила Стерпул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katerina Sterpul💋 (@sterpulka)

В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії фото 1
фото: sterpulka/Instagram

Наразі спорткомплекс зачинений через «технічні причини» і не коментує трагедію.

Юрій Ворожко – це відомий блогер із Кропивницького, який знімав відео вже понад 6 років. За його YouTube-каналом Yura Vorozhko стежить понад мільйон користувачів. Здебільшого у своїх роликах він показував, як проводить соцексперименти та займається благодійністю.

В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії фото 2
В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії фото 3
фото: vorozhko_yura/Instagram

Крім того, у Юрія також є сторінка в TikTok, де майже 600 тис підписників, та Instagram (126 тис користувачів). Блогер одружений, має двох дітей (сина й дочку). До того ж відомо, що дружина Ворожко зараз чекає на ще одну дівчинку.

Нагадаємо, в Одеській області поховали військового Юрія Глодана, сім'я якого загинула під час ракетного обстрілу у багатоповерхівці в Одесі у 2022 році. Чоловік вступив до лав ЗСУ восени того ж року після трагедії, а на початку листопада 2023 року стало відомо про його смерть.

Теги: спорткомплекс блогер медик Кропивницький смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станіслав Дяченко звільняв від російських окупантів Київщину і Харківщину
Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка
Вчора, 09:00
Чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон
25 лютого, 14:28
Плакат провіисів годину, опісля його прибрали поліціянти
У Москві поліцейські затримали власника музею ляльок через Навального
24 лютого, 14:33
Плахута звільняв від російських загарбників міста і села Донецької, Луганської областей, виганяв окупантів з Харківщини
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту
22 лютого, 09:00
Політик заявив, що готовий допомогти в організації протестів
Протести після смерті Навального. Російська опозиція запропонувала варіанти
16 лютого, 15:37
Боксер Олег Прудкий після завершення спортивної кар’єри приєднався до лав Національної поліції
Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого
14 лютого, 09:00
Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели родину в останню путь
У Харкові поховали молоду родину, яка вся загинула під час атаки росіян
12 лютого, 17:14
Жінка загинула після того, як її збив автомобіль, коли вона йшла вулицею
У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку
6 лютого, 02:20
Максим Моцевик загинув у 26 років
Загинув при обороні Маріуполя. Згадаймо Максима Моцевика родом з Донеччини
28 сiчня, 09:00

Події в Україні

Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого
Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого
В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії
В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора
Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора
Росія застосовує рекордну кількість дронів у війні проти України
Росія застосовує рекордну кількість дронів у війні проти України
Сили оборони відійшли від двох сіл під Авдіївкою
Сили оборони відійшли від двох сіл під Авдіївкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
31K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
14K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
4312
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
4164
Що змінилось для українських біженців у Швейцарії: цифри і факти
3903
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову

Новини

Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Сьогодні, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Сьогодні, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua