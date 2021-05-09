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    Понад тисячу українських жінок цьогоріч удостоєні звання «Мати-героїня» – указ президента

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    У День матері Володимир Зеленський підписав Указ № 188/2021 &laquo;Про присвоєння почесного звання &laquo;Мати-героїня&raquo; - Понад тисячу українських жінок цьогоріч удостоєні звання «Мати-героїня» – указ президента
    У День матері Володимир Зеленський підписав Указ № 188/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»
    Фото: president.gov.ua

    Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей

    У День матері президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 188/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1019 українських жінок, ідеться на офіційному сайті глави держави.

    Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

    Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

    Також звання «Мати-героїня» удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

    Раніше «Главком» писав, що сьогодні, 9 травня, відзначається міжнародний День матері. У свято виражаються теплі почуття і всі недомовлені слова подяки мамам. В народах вшанування матері були присутні завжди, однак саме офіційне свято існує трохи більше 100 років.

    Цього року День матері збігся у часі із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.


    Теги: Володимир Зеленський президент мати-героїня указ
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