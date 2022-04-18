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    Події в Україні

    Понад вісім сотень захисників на Вербну неділю отримали державні нагороди

    Шестеро військовослужбовців отримали звання Героя України - Понад вісім сотень захисників на Вербну неділю отримали державні нагороди
    Шестеро військовослужбовців отримали звання Героя України
    фото з відкритих джерел

    836 бійців відзначені президентом

    Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 836 захисників, шістьом надано звання Героя України. Про це Володимир Зеленський розповів у відеозверненні.

    «Традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій», – сказав президент.

    Зеленський підкреслив, що шести захисникам надано звання Героя України.

    Також він привітав українських рятувальників із Днем пожежної охорони.

    «Я щиро вітаю кожного й кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню. Хто і в мирний час, майже щодня, як на війні», – наголосив глава держави.

    Напередодні нагороди отримали ще понад дві сотні українських захисників.

    Нагадаємо, Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна звання героя Володимир Зеленський Україна президент окупація державні нагороди #stoprussia
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    Понад вісім сотень захисників на Вербну неділю отримали державні нагороди