Понад вісім сотень захисників на Вербну неділю отримали державні нагороди

836 бійців відзначені президентом

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 836 захисників, шістьом надано звання Героя України. Про це Володимир Зеленський розповів у відеозверненні.

«Традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що шести захисникам надано звання Героя України.

Також він привітав українських рятувальників із Днем пожежної охорони.

«Я щиро вітаю кожного й кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню. Хто і в мирний час, майже щодня, як на війні», – наголосив глава держави.

Напередодні нагороди отримали ще понад дві сотні українських захисників.

Нагадаємо, Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.