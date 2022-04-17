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    Події в Україні

    Ті, хто притримує необхідну українцям зброю, відповідальні за долі людей – президент (відео)

    Зеленський дякує партнерам за допомогу і закликає не зупинятися - Ті, хто притримує необхідну українцям зброю, відповідальні за долі людей – президент (відео)
    Зеленський дякує партнерам за допомогу і закликає не зупинятися
    фото: Офіс президента

    Зеленський зависав відеозвернення із підсумками 53 доби повномасштабної війни

    У неділю, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері звернувся до нації.

    Він повідомив, що керівництво держави робить все, щоб забезпечити оборону та контактує з партнерами.

    «Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані», – наголосив глава держави.

    Нагадаємо, Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України.

    Також Зеленський запросив Макрона до України: хоче розповісти про геноцид.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент окупація #stoprussia
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    Ті, хто притримує необхідну українцям зброю, відповідальні за долі людей – президент (відео)