Ті, хто притримує необхідну українцям зброю, відповідальні за долі людей – президент (відео)

Зеленський зависав відеозвернення із підсумками 53 доби повномасштабної війни

У неділю, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері звернувся до нації.

Він повідомив, що керівництво держави робить все, щоб забезпечити оборону та контактує з партнерами.

«Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України.

Також Зеленський запросив Макрона до України: хоче розповісти про геноцид.