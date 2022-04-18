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    Події в Україні

    Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

    Глава держави звернувся до вірян - Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем
    Глава держави звернувся до вірян
    фото: Офіс президента

    «Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни»

    У вечірньому зверненні 17 квітня президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду із Великоднем. Він зауважив, що це найрадісніше християнське свято, свято перемоги життя над смертю.

    «Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. І я щиро бажаю кожному й кожній миру. Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Зберегти, щоб уже скоро побачити, як добро обов'язково переможе зло і для нашої країни, а правда здолає будь-яку брехню окупантів», – сказав президент.

    Раніше українцям пояснили, як будуть відбуватися Великодні богослужіння цього року. Адже звичний алгоритм церковної святкової служби зазнав змін через воєнний стан на території України.

    Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують Великдень 2022 року.

    До слова, частина українців 17 квітня відзначала Вербну неділю. До свята артилеристи показали «вербу», якою б’ють рашистів (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський громада Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем