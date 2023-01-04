Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та «бавовна» у Росії

У Курську та Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, які змусили росіян панікувати

«Главком» зібрав головні новини ночі 4 січня. Рашисти ракетами обстріляли Запоріжжя, а у російських містах пролунали вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака на Запоріжжя

Ввечері, 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкоджень зазнали також розташовані поруч житлові будинки.

«Бавовна» у Росії

3 січня, у Курську та Ростові-на-Дону прогриміли вибухи. Про це повідомили росіяни у місцевих пабліках.

Зазначається, що вибухи пролунали у районі залізничного вокзалу Курську.

Також за інформацією Telegram-каналів в Ростові-на-Дону оголошено повітряну тривогу та спрацювало ППО. Росіян вибухи не на жарт налякали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обстріл Херсона

Російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами. Про це повідомили місцеві пабліки.

Під час обстрілу міста рашисти використали фосфорні та світлозапальні снаряди.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Три сценарії нового наступу Росії

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

За його словами, найреалістичніший варіант для РФ – кинути всі сили та особовий склад армії на Донецький і Луганський напрямки. Однак і тоді російська пропаганда працюватиме на повну силу, щоб виправдати цілі «спецоперації».

Радник ОП зазначив, що Кремль збирається в ході наступної хвилі мобілізації набрати ще 200-300 тисяч осіб до лав окупаційних військ, щоб відправити в Україну для нового наступу.

Арестович також зауважив, що можливість РФ озброїти нових мобілізованих залишається під «великим питанням».