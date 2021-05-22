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    Події в Україні

    В Україні відновлюють пасажирські перевезення Дніпром

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    Пасажирів перевозитимуть на швидкісних суднах із підводними крилами - В Україні відновлюють пасажирські перевезення Дніпром
    Пасажирів перевозитимуть на швидкісних суднах із підводними крилами
    Фото: nibulon.com

    Швидкісні судна курсуватимуть між Новою Каховкою, Херсоном і Голою Пристанню

    Компанія «Нібулон» оголосила про старт пасажирських перевезень на швидкісних суднах із підводними крилами між Новою Каховкою, Херсоном і Голою Пристанню на 2021 рік. Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє голова громадської організації «Моє місто Херсон» Руслан Зяблов.

    «Украй важливо розвивати високошвидкісні пасажирські, а також вантажні перевезення Дніпром», – ідеться у дописі.

    Згідно із розкладом, рейси виконуватимуть двічі на день у п’ятницю, суботу, неділю та понеділок. Так, дорога із Нової Каховки до Херсона триватиме годину і десять хвилин, а дістатися із Херсона до Голої Пристані і навпаки можна буде лише за двадцять хвилин. Вказано також, що тривалість рейсу може змінюватися залежно від погодних умов.

    Рейси виконуватимуть двічі на день у п’ятницю, суботу, неділю та понеділок
    Рейси виконуватимуть двічі на день у п’ятницю, суботу, неділю та понеділок

    Як відомо, «Укрзалізниця» має намір з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень. Зокрема вже досягнуті попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.

    Також пасажири потягу Рахів-Одеса виклали в мережі відео потоків води всередині одного з плацкартних вагонів.

    Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

    Після аварії «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці.


    Теги: Укрзалізниця Херсон Facebook місто перевезення
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    В Україні відновлюють пасажирські перевезення Дніпром